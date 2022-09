Rosato: "Rispetto chi prende Reddito di Cittadinanza, ma povertà non si combatte con un assegno"

(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2022 "E' utile parlarne qui di Reddito di Cittadinanza, io rispetto molto chi prende il Reddito, perchè è una legge dello Stato, anche se fatta con i piedi. Provate ad andare in un dormitorio della Caritas, e lì non prendono il Reddito, che non arriva a tutti i poveri. La povertà non si combatte con un assegno", le parole di Ettore Rosato a un evento elettorale a Napoli. / Fb Azione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev