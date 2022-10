Rosato preside prima seduta alla Camera: "Costruire orizzonte di speranza"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "E' per me un grande onore aprire i lavori della XIX legislatura della Camera in questo tempo così particolare. E' compito primario anche di questa istituzione costruire un orizzonte di speranza", le parole di Ettore Rosato alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev