Rosato: “Onorato di presiedere Camera dei Deputati all’apertura della nuova legislatura”

(Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 “Domani sarà giornata importante per le istituzioni con l’inizio di una nuova legislatura. Io sono onorato di dare un contributo all’apertura di questa seduta. Non possiamo che augurarci di rispondere alle aspettative che gli italiani hanno, quelle di un Governo e Parlamento che nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione faccia bene per il Paese”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato uscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev