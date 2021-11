Rosato: "Non accetto che il Pd ci faccia l'esame del Dna"

(Agenzia Vista) Firenze, 21 novembre 2021 "Ogni giorno mi domandano se sono di centrodestra o di centrosinistra, ma io farmi fare l'esame del Dna da chi con Salvini nel 2019 voleva andare alle elezioni non ci sto. Noi abbiamo cambiato idea sulla giustizia? No. Facevamo la battaglia col Pd contro il modello Bonafede. Hanno cambiato idea loro, non noi, così come sul reddito di cittadinanza". Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, intervenendo alla giornata conclusiva dei lavori della Leopolda. Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev