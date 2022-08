Rosato: "Noi sosteniamo tetto al prezzo del gas"

(Agenzia Vista) Napoli, 30 agosto 2022 "Noi siamo per il tetto al prezzo del gas stabilito in sede europea e per il reperimento di tutte le risorse disponibili, anche per quelle derivanti dagli ultra profitti", le parole di Ettore Rosato sul caro energia a margine dell'inaugurazione del comitato elettorale di Azione e Italia Viva a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev