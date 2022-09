Rosato: “Nessun accordo dopo elezioni, non sosterremo Governo Letta, Meloni o Conte”

(Agenzia Vista) Roma 15 settembre 2022 “Non sosterremo né il Governo Letta, né quello Meloni, né tantomeno quello Conte che abbiamo già mandato a casa quando serviva. Sosterremo Governo migliore per il Paese, che abbia capacità di essere efficace per affrontare le questioni. Serve pragmatismo, capacità di mettere insieme, qualcosa che ha già fatto Draghi”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato in un’intervista rilasciata in esclusiva ad Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev