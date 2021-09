Rosato (Iv): "Utilizzare fondi Pnrr per sostenibilità ambientale"

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2021 "È urgente la transizione di settori di gas, elettricità, risorse idriche e rifiuti verso nuova dimensione sociale, economica e ambientale. Importante l'impegno del Governo ad aumentare la facoltà di spesa delle pubbliche amministrazioni per evitare il rischio che ingenti risorse del Pnrr non vengano utilizzate, come già accaduto in passato con altri fondi". Così il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (IV) nel suo discorso di introduzione alla relazione annuale dell'autorità di regolazione per energia e ambiente. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev