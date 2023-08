Rosato (IV): "Rimettere il capitale umano al centro del mondo del lavoro"

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2023 “C’è un tema che riguarda la formazione e il lavoro. Interessante vedere che il 49% di personale che non viene reperito dalle aziende, e poi c’è il tasso di disoccupazione a doppia cifra. Una contraddizione profonda. È quindi che manca l’anello della formazione. E questi due dati dimostrano quanto importante sia il tema. E quanto siamo in ritardo. Per il mondo del lavoro dobbiamo rimettere al centro il valore del capitale umano”, le parole di Ettore Rosato, Italia Viva, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Formarsi per crescere”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev