Rosato: “Guerra Ucraina non vede fine, istituzioni italiane contribuiscano per la pace”

(Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 “Le nostre istituzioni devono essere capaci di dare un loro contributo sullo scenario internazionale, con le preoccupazioni crescenti per una guerra di aggressione voluta dalla Russia di Putin sulla quale non si vede una fine. Le istituzioni devono rappresentare l’attese e la speranza del popolo europeo e italiano per la pace ed una situazione in cui Ucraina possa stare nei suoi confini e chi ha fatto questa invasione possa fare un passo indietro”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato uscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev