Rosato: ”Governo ha quattro gambe, non serve nostro aiuto. Da Berlusconi parole inaccettabili”

(Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 “Le opposizioni sono tenute a trovare una sintesi e a rappresentare tutte le forze nelle istituzioni. Il M5s e il Pd invece hanno deciso di prendersi tutto, un comportamento assurdo che fa parte dello stile che vogliono imprimere. Non so chi ha parlato di gelo tra Calenda e Renzi, siamo uniti sulla sostanza e nel metodo. Il Governo ha già quattro gambe, hanno già i numeri, ma il grande dubbio è se saranno in grado di governare. Berlusconi? Noi dobbiamo essere nell’asse filo atlantico, in sostegno dell’Ucraina. Il resto sono parole inaccettabili “. Lo ha dichiarato Ettore Rosato, esponente di Italia Viva, entrando a Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev