Rosato: "Dobbiamo ritrovare il senso delle discussioni parlamentari"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Abbiamo tutti il dovere di cambiare queste prassi, di provare a cambiare e a invertire le cose, di mettere l'attenzione dove c'è il merito, dove c'è la possibilità di cambiare e di fare leggi, facendo un servizio alla comunità e aprire un dibattito. Dove invece questi pezzi di carta finiranno in un cassetto, senza nessuna efficacia, dovremmo chiudere una discussione che è del tutto inutile. Se mi sbaglio, dimostratemi che tra 3 mesi sarà seguito qualcosa a questi 206 ordini del giorno che sono stati approvati oggi. Dobbiamo cambiare questa modalità e lo dico sia alla maggioranza che all'opposizione. E' una questione anche politica. Venti anni fa in quest'aula nei dibattiti, la maggioranza del momento ascoltava gli interventi dell'opposizione e cercava di dire se in quello che aveva detto l'opposizione c'era qualcosa di giusto. Il dibattito parlamentare era utile così. Questa cosa oggi è molto più rara. Penso che dobbiamo recuperare il senso della nostra discussione" lo ha detto il deputato Ettore Rosato intervenendo al dibattito alla Camera sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev