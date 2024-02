Rosato: Difendiamo Israele, ma stop massacro civili

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 Il vicesegretario di Azione Ettore Rosato ha commentato in piazza Montecitorio la difficile situazione in Medioriente e il dibattito sulle mozioni in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev