Rosato: Brutta pagina quella della bocciatura del Mes

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "Brutta pagina quella della bocciatura del Mes, non è solo un fatto di scontro tra maggioranza e opposizione, anche perché maggioranza e opposizione oggi non si sono viste. Si è visto il Movimento cinque Stelle votare insieme a Fratelli d'Italia e la Lega e Forza Italia astenersi. Noi votare insieme al Pd a favore di un accordo che avevano sottoscritto anche gli altri partiti che oggi siedono in maggioranza. Veramente incredibile una perdita di credibilità del nostro Paese che pagheremo", le parole di Ettore Rosato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev