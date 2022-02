Rosato al Congresso di Azione: "Numeri crescita economica buoni, ma crisi non è passata"

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2022 "Chi fa politica sa quanto è stato faticoso ricominciare, far incontrare di nuovo persone. Molte persone sono preoccupate e impaurite, non solo per il Covid, ma anche per la crisi economica, che non è passata. I nostri numeri sono migliori, ma nelle tasche degli italiani non è arrivato questo. Questa situazione ci impone scelte più faticose", così Rosato al Congresso di Azione. / Azione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev