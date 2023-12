Rosato a Napoli presenta "Per": Lavoriamo per costruzione di un grande partito

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Tanta gente, tanto entusiasmo, tanta voglia di partecipare e tanta voglia di fare politica. E qui, ancora più in altre parti d'Italia, bisogna cominciare a dire la verità senza fare promesse assurde. Siamo venuti a fare questo. Credo che ci sia uno spazio molto importante di collaborazione con Azione per lavorare sulle campagne elettorali che avremo davanti, ma soprattutto per lavorare per la costruzione di un grande partito che possa essere plurale", le parole di Rosato a Napoli per presentare PER - Popolari Europeisti Riformatori. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev