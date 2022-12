Ronzulli: "Non partecipo al voto del Decreto Rave"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2022 La senatrice e capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, annuncia in Aula che non parteciperà al voto del decreto Rave. "Intervengo a titolo personale, ma devo sottolineare l'aspetto negativo del provvedimento. Non posso dire sì al reintegro del personale sanitario che non si è vaccinato". / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev