Ronzulli: "La maggioranza Ursula in Ue ha il fiato corto"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 "La maggioranza Ursula, nata per garantire la governabilità, ora ha il fiato corto. Serve un centrodestra di governo anche a Bruxelles e Strasburgo e che sappia riportare realismo e pragmatismo. E lo dico da presidente dei senatori di Forza Italia che rivendica con orgoglio l'appartenenza alla famiglia del Partito popolare europeo di cui siamo un perno insostituibile. La grande coalizione Ppe e socialdemocratici è uno schema che non basta più, non è più in grado di dare le risposte che centinaia di migliaia di europei si aspettano". Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, nella dichiarazione di voto al Senato dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev