Ronzulli: "FI si unisce al dolore dell'Italia intera per tragedia Cutro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 Voglio unirmi al cordoglio espresso non solo in quest'Aula ma anche dal governo e dal presidente della Repubblica che, con la sua presenza a Crotone, ha rappresentato l'unità di un'intera nazione di fronte a una tragedia che ha provocato in tutti noi un dolore e una commozione difficili da superare. In quella palestra diventata cattedrale della misericordia, ognuno di noi piangeva le vittime riconoscendosi in quei padri, in quelle madri, in quei familiari privati dell'amore dei propri cari. Forza Italia si unisce al dolore dell'Italia intera". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev