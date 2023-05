Ronzulli: Berlusconi persona più straordinaria che abbia conosciuto

(Agenzia Vista) Milano, 06 maggio 2023 "La politica è uno sport per maratoneti e in una maratona può capitare di condurre l'andatura, di stare nel gruppo, di scattare in avanti o di coprire le spalle a chi sta davanti. Non importa. Non è il ruolo che fa la persona, ma la persona che fa il ruolo ed è una delle prime cose che ho imparato dalla persona più straordinaria che ho conosciuto, che tutti noi amiamo e il nostro presidente Berlusconi", le parole di Licia Ronzulli alla convention di Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev