Romeo: "Scostamento di bilancio per dare liquidità a sistema produttivo per non chiudere aziende"

(Agenzia Vista) Roma 13 settembre 2022 “Le misure approvate nel Dl aiuti bis sappiamo che sono misure che non basteranno, servirà qualcosa di più e probabilmente si farà un Decreto aiuti ter. Insistiamo che si trovi una soluzione altrimenti molte imprese chiuderanno, quindi meglio uno scostamento di bilancio per dare liquidità al nostro sistema produttivo”. Lo ha dichiarato il senatore della Lega Massimiliano Romeo a margine del voto in Senato del Decreto aiuti bis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev