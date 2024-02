Romeo (Lega) alla fiaccolata per Navalny: "Trasformate un presidio di libertà in uno contro la Lega"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2024 "C'è chi vuole trasformare questa manifestazione per ricordare Navalny in una manifestazione contro la Lega. Questo denota l'incapacità di capire come stanno le cose" lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega Romeo, a margine della fiaccolata organizzata da Azione in onore di Navalny, il dissidente russo morto in carcere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev