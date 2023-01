”Roma Parade 2023”, le immagini del corteo colorato in partenza da Piazza del Popolo

(Agenzia Vista) Roma 01 Gennaio 2023 Le immagini del Roma Parade un lungo serpentone fatto di bande italiane e marching band Made in Usa, che passa da Piazza del Popolo, via del Corso, via Condotti, piazza di Spagna e via del Babuino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev