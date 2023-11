Roccella: "Contro violenza donne il metodo è la condivisione"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Oggi qui al Senato stiamo votando, e spero all'unanimità, questa legge contro la violenza sulle donne e lo abbiamo fatto con un metodo di condivisione a partire dal governo: è un progetto firmato da tre ministri e con la stessa impostazione abbiamo cercato di accompagnare la legge con una campagna di sensibilizzazione ampia per quello che riteniamo un cambiamento necessario per il nostro paese e per la cultura delle relazioni del rispetto della donna. Abbiamo ritenuto da subito che il metodo necessario fosse di condivisione, a partire dal governo e poi anche dell'opposizione e dei soggetti coinvolti". Così la ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella in occasione della presentazione del protocollo 'Educare alle relazioni. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev