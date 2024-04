Rocca: "Regione Lazio al Vinitaly con orgoglio"

(Agenzia Vista) Roma, 4 aprile 2024 “Questa sarà la mia prima esperienza al Vinitaly, ma vado con orgoglio di avere dietro di me 450 cantine che fanno un lavoro straordinario, ma non lo dico io, lo dicono dei grandi sommelier. Quella della promozione della nostra realtà vinicola è una sfida enorme perché c’è grandissima qualità nella nostra produzione”, ha affermato il presidente della Regione Lazio Rocca, a margine della presentazione della produzione vinicola laziale in vista della 56esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona tra il 14 e il 17 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievJakhnagiev