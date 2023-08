Rocca: "Lavorare per rimettere il rispetto per l'operatore sanitario al centro"

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2023 “Il test vero ci sarà con il picco influenzale a cavallo tra autunno e inverno e testeremo il sistema predisposto. Noi dobbiamo attendere il nuovo picco. Con le ondate di calore c’è stata soddisfazione. Sono orgoglioso della misura di attenzione ai medici di urgenza sotto il profilo economico. Quello della Polizia h24 è un buon punto di partenza. Ora concentrarsi sul perché la violenza aumenta in questa maniera per rimettere il rispetto per l’operatore sanitario al centro”, le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia di inaugurazione del Posto di Polizia h24 in pronto soccorso presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev