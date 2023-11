Rocca: "Da 22 anni un premier non veniva nella sede della Regione"

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2023 "Questa è una data storica storica: un presidente del consiglio non veniva in Regione da 22 anni. L'ultimo fu Silvio Berlusconi che venne nel 2001, quando presidente della Regione era Storace. Per questo ringrazio la premier Meloni" lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, intervenendo alla firma dell'Accordo di Coesione con la Regione Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev