Roberto Fico: Stop reddito cittadinanza, rimodulazione Pnrr e autonomia è attacco al Sud e al Paese

(Agenzia Vista) Napoli, 08 agosto 2023 "Noi su tutti i fronti in cui possiamo condividere una battaglia come il salario minimo legale a norma di legge, come il Pnrr o come la scellerata autonomia differenziata le faremo insieme con il Pd. E non ci dimentichiamo che si leva il reddito, i fondi del Pnrr vengono rimodulati, poi l'autonomia differenziata: è un attacco generalizzato al Sud ma anche al Paese, perché tutte queste normative fanno male anche al Paese intero", le parole di Roberto Fico a margine di un evento del Movimento 5 Stelle a Secondigliano, Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev