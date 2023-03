Riva (Pres. Assoconsult): "Società di consulenza e management importanti per lo sviluppo del Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 “Le aziende oggi sono inserite in un ecosistema relazionale in cui comunicazione e cura di public affair diventano una leva competitiva fondamentale. In questo contesto, queste aziende rientrano in pieno nella consulenza, e la loro casa è in Assoconsult, che cura e difende gli interessi delle società di consulenza e management. Oggi ancora più importanti nello sviluppo del Paese e per il Pnrr”, le parole di Luigi Riva, Presidente Assoconsult, a margine dell’evento “La regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev