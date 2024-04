Risultati bilancio 2023 Gruppo Fs, Ferraris: Investimenti record per 16 miliardi

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2024 "Il nostro consiglio di amministrazione ha approvato i risultati al 31 dicembre 2023. Quindi è un momento in cui si fa il punto non solo sui numeri, ma anche sulle attività, sulle cose fatte nel nostro gruppo. Il primo elemento chiave che mi preme sottolineare è che abbiamo registrato investimenti record per il nostro gruppo, superando i 16 miliardi di euro. Un gruppo in salute che sta crescendo, che sta realizzando, anche secondo il cronoprogramma, il Pnrr. I nostri ricavi della logistica sono in crescita del 7%, grazie anche al posizionamento strategico che ci siamo dati e cioè avere una presenza in Europa che ci consente di collegare sia l'Europa centrale con l'Italia e con i porti", le parole di Luigi Ferraris amministratore delegato Gruppo Fs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev