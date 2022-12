Rigassificatore Piombino, Dervishi (Comitato cittadino): ”Rischi su sicurezza, salute e ambiente”

(Agenzia Vista) Roma 12 dicembre 2022 “Si vuole andare avanti con il progetto nonostante 129 prescrizioni per motivi di sicurezza ” Così Alessandro Dervishi del Comitato “Liberi insieme per la salute di Piombino” a margine della conferenza “Il metodo Piombino” in cui è stato proiettato il docu-film “Il Metodo Piombino - L’Italia oltre la legge”, un video reportage di Max Civili su questi mesi di mobilitazioni e proteste svoltasi presso la Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev