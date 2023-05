Riforme, Schlein: "Non sono priorità del Paese"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 Sottolineiamo che per noi questa discussione sulle riforme non è una priorità del paese, le priorità sono lavoro, sanità, Pnrr, clima, giovani, casa. Ci sentiamo vicini agli studenti e studentesse che anche in queste ore si stanno mobilitando perché non stanno trovando casa per il caro affitti". Lo ha detto alla Camera la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo l'incontro con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev