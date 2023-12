Riforme, Meloni: "Parole Gianni Letta non di contrasto, rafforziamo Governi"

(Agenzia Vista) Dubai, 02 dicembre 2023 "Non ho visto le parole di Gianni Letta come di contrasto, sono in parte condivisibili ma in parte no. L'obiettivo della riforma non è quello di rafforzare i poteri del governo ma la stabilità dei governi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della Cop28 di Dubai. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev