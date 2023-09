Riforme, Gianni Letta: "Bene Casellati, disboscare e razionalizzare"

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2023 "È necessario disboscare, cancellare, abrogare ma anche ordinare, razionalizzare, rimettere a sistema. Per questo ci vuole visione, competenza, conoscenza della macchina dello Stato, capacità ed equilibrio". Lo ha detto Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi, durante l'evento dedicato alle riforme, in corso al Tempio di Adriano, 'Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia. Fonte video: Dipartimento Riforme Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev