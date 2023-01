Riforme, Della Vedova: “Proposto a Casellati di eleggere assemblea costituente”

(Agenzia Vista) Roma 26 Gennaio 2023 “Abbiamo ringraziato la Ministra per l’occasione di confronto, abbiamo avanzato innanzitutto un elemento di metodo. Non si tratta di arrivare al Presidenzialismo purché sia, si tratta nel caso di mettere mano complessivamente alla costituzione. Una maggioranza in Parlamento che è minoranza nel paese, che è maggioranza nel parlamento per una distorsione derivata dalla legge elettorale, difficilmente potrà arrivare a meta con una riforma complessiva e non solo delle bandierine. Abbiamo proposto alla Casellati di considerare opportunità di eleggere assemblea costituente, che potrebbe essere eletta in concomitanza con le elezioni europee” Così Benedetto Della Vedova leader di +Europa uscendo dall’incontro con il Ministro per le Riforme Casellati in merito alle riforme istituzionali a Largo Chigi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev