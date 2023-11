Riforme, Conte: "Non si fanno a colpi di maggioranza, deriva pericolosa"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 "Sulle riforme costituzionali sarà battaglia, è un progetto sconclusionato e invotabile. Sarà una battaglia fortissima e speriamo non ci sia un arroccamento da parte del governo e della maggioranza perché una riforma costituzionale a colpi di maggioranza è davvero una deriva pericolosa per l'intero paese". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti al suo arrivo a Perugia per il congresso di SI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev