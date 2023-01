Riforma della giustizia, Berlusconi: "Obiettivo non è conflitto tra politica e magistratura"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2023 "La giustizia italiana ha bisogno urgente di essere riformata, e il nostro Ministro ha dimostrato di voler lavorare seriamente per questo obiettivo. Una riforma che renda più efficiente il sistema, assolutamente più rapidi i tempi dei processi, come ci chiede anche l'Europa, ma anche una riforma che allarghi e consolidi le garanzie per tutti i cittadini. Il nostro obiettivo non è certo un conflitto fra politica e magistratura. Le nostre riforme non sono contro i magistrati, sono per i cittadini" , le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social. / Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev