Riforma Cartabia, Meloni: "Uffici non pronti, rinvio per evitare paralisi"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2022 "Il prossimo 2 novembre sarebbe entrata in vigore la riforma Cartabia per la parte che riguarda il processo penale però, nei giorni scorsi, il nostro Ministro della Giustizia è stato raggiunto da una lettera a firma di tutti i procuratori generali di Italia che segnalavano come le disposizioni previste nella norma, in assenza degli strumenti per poter adempiere alle previsioni, rischiavano sostanzialmente di creare problemi significativi al nostro ordinamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev