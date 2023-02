Ricordo Gerardo Bianco alla Camera, Fontana: “Personalità politica di grande cultura”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2023 “La Camera ha voluto commemorare oggi in questa sede l’Onorevole Gerardo Bianco, scomparso lo scorso 1 dicembre. Fu deputato per nove legislature, dal 1968 al 2008. Ha lasciato un ricordo indelebile non solo per l’assidua presenza in queste aule, ma anche per la sua personalità politica fuori dal comune. Per il suo stile composto, per il rigore morale che tutti gli hanno sempre riconosciuto e per la profonda cultura. È stato anche stimato docente di lingua e letteratura latina all’Università di Parma. La sua azione fu sempre ispirata dal cattolicesimo politico e trovò naturale espressione nella Democrazia Cristiana, di cui fu uno degli indiscussi leader storici. Visse anche nei primi anni ’90 le vicende che cambiarono radicalmente il quadro politico e portarono alla nascita di nuovi partiti, fra cui il Partito Popolare Italiano, erede diretto della Democrazia Cristiana cui aderì”, le parole del Presidente della Camera Fontana, in occasione del ricordo di Gerardo Bianco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev