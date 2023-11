Richetti (Azione): "I 5 Stelle rispondono alle nostre proposte con reddito di cittadinanza e bonus"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2023 "Sono tre mesi che abbiamo presentato una proposta di legge di bilancio che spiega dove trovare 10 miliardi per la sanità. Se non si trova questa cifra non si possono garantire le prestazioni sanitarie ai cittadini. La risposta dei 5 Stelle è una contromanovra legittima, ma incentrata ancora su reddito di cittadinanza e bonus. Non è la proposta di Azione" lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev