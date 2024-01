Riapertura della Galleria Alberto Sordi, Urso: "Un emblema del Made in Italy"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "E' molto importante per Roma e quindi importante per l'Italia. La Galleria Alberto Sordi è un simbolo, un emblema del Made in Italy, della cultura, della storia, dell'arte, della creatività e certamente anche dell'impresa italiana, che qui trova la sua giusta raffigurazione" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Galleria Alberto Sordi, a seguito del restauro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev