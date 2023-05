Riaperti i 200 km di Aspi in Emilia Romagna, auto e camion suonano clacson per ritorno a normalità

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2023 Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l’Italia in Emilia Romagna, colpiti dalle alluvioni dovute all’emergenza maltempo. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all’alba di oggi anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì, grazie all’imponente piano di attività portato avanti ininterrottamente dalle squadre di Autostrade per l’Italia. Ecco le immagini dei primo automobilisti che suonano il clacson per celebrare il ritorno alla normalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev