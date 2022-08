Rezza: “Diminuiscono casi Covid, RT a 0,77 e tasso occupazione terapie intensive a 2,7%”

(Agenzia Vista) Roma 19 agosto 2022 “Diminuiscono anche questa settimana i casi di Covid nel Paese, il tasso di incidenza si fissa intorno ai 260 casi per 100.000 abitanti. Anche l’RT in diminuzione, a 0,77 quindi sotto alla soglia epidemica. Il tasso di occupazione della area medica e terapia intensiva è all’11% e 2,7% al di sotto della soglia critica, con tendenza alla diminuzione della congestione. Incidenza più bassa, ma richiamo alla prudenza e raccomandazione alla vaccinazione per gli over 60 e vulnerabili”. Lo ha dichiarato il Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev