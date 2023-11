Revisione Pnrr, Fitto: "Il punto centrale è il RepowerEu"

(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 "Il piano ha un capitolo fondamentale che è il RepowerEu, dal quale siamo partiti come elemento fondamentale. Al suo interno esistono interventi per il finanziamento di importanti incentivi per le imprese e per importanti infrastrutture. Complessivamente il finanziamento del RepowerEu, insieme alla revisione delle altre misure, rappresenta il punto centrale dell'azione del Governo in questo contesto. Abbiamo implementato la dimensione delle riforme, anche questo è molto importante. Esistono sette nuove riforme che si aggiungono a quelle già previste, cinque all'interno del Repower altre due, quella sugli incentivi e quella della coesione" lo ha detto il ministro degli Affari Europei Fitto durantre una conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev