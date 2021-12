Restituzione opere trafugate in Usa, Franceschini: "Grande rientro, motivo di attrazione per musei"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2021 "Un lavoro, quello dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che ci viene riconosciuto in tutto il mondo, non sono mai mancati i ringraziamenti dei Paesi interlocutori nei confronti dell'Italia. Siamo riconosciuti, universalmente, come un punto di riferimento. Questa operazione è tra i punti del documento finale della Dichiarazione di Roma, attuare cioè la disponibilità e soprattutto l'impegno a contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Siamo sempre stati in prima linea, come Paese dovremmo essere orgogliosi. I reperti ritornati in Italia andranno a riempire, ad arricchire i musei delle città dalle quali provengono, musei cosiddetti minori che potranno così essere rilanciati. Si tratta di una grande operazione di ritorno a casa. Le opere si trasformeranno così in motivo di attrazione". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Ministero Cultura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev