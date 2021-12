Renzi: "Unico modello per elezioni secondo me è quello del sindaco d'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2021 "Ho l'impressione che tanti leader, a cominciare da voi, vogliano andare a votare nel 2022. La questione, però, non è più sul modello presidenziale, semipresidenziale o parlamentare. Per me c'è solo un modello, quello del sindaco d'Italia", così Renzi ad Atreju21. / Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev