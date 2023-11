Renzi: "Sì a commissione Covid, per fare tesoro degli errori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2023 "La pandemia non è stato un evento politico, ci ha profondamente cambiato. Chiedere di conoscere la verità non è andare contro la Costituzione o contro l'altra parte politica, è il tentativo di imparare per il futuro. Nell'era della post verità è difficile individuare i paletti. Il nostro gruppo ha chiesto nel 2020 la commissione di inchiesta, abbiamo fatto una petizione con migliaia di firme. Ovviamente oggi votiamo convintamente a favore perché si faccia tesoro degli errori". Così il leader di Iv Matteo Renzi in Aula al Senato in dichiarazione di voto sull'istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid. "Un paese che non pensa alle scuole - incalza - e ai danni sui nostri ragazzi è un paese miope". Renzi ricorda poi che l'Oms dice che da noi "abbiamo chiuso scuole più di altri Paesi. La depressione giovanile è cresciuta. Vogliamo prenderne atto o fare finta di niente? Possiamo capire che la chiusura delle scuole ha inciso sulla depressione dei nostri ragazzi? I ricoveri con disturbi alimentari sono cresciuti +36% è una delle conseguenze della pandemia e della chiusura delle scuole". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev