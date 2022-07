Renzi: "Se non si vota fiducia ministri 5 Stelle si dimettano, sorpassato limite decenza e dignità"

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2022 "Se i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno scelto di non votare la fiducia è legittimo. Non è accettabile disegno moralistico di chi dice che non si apre la crisi in momento di difficoltà. Ma se non si vota la fiducia si firmano dimissioni dei ministri. Perchè è ridicolo che D'Incà del Movimento 5 Stelle ponga la fiducia. Che cosa fa il ministro Patuanelli? E' stato sorpassato limite di dignità e decenza", le parole di Renzi al Senato. / WebTv Senato Durata; 01_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev