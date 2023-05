Renzi: "Schlein tiene in scacco sinistra radicale e lascia spazio a noi riformisti"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 “C’è un problema Elly Schlein, perché ha detto alcune cose che non manterrà e se le mantiene perde mezzo gruppo. Chiaro che sono interessato. Più radicalizza, più tiene in scacco sinistra radicale, più lascia spazio a noi riformisti.”, le parole di Matteo Renzi, in occasione di una conferenza stampa convocata presso il Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev