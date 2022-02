Renzi: "Scalato Pd grazie a errori fatti da quelli come Bersani"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "Nel 2014 avevo già scalato il Pd da un anno. E l'ho scalato non perchè avevo i soldi delle lobby ma perchè loro hanno fallito le elezioni del 2013, perchè loro non sono stati capaci. I partiti li scala chi ha il consenso, che io ho costruito grazie agli errori fatti da quelli come Bersani". Lo dice a Radio Leopolda Matteo Renzi, intervenendo sulla vicenda Open. Radio Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev