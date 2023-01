Renzi: “Partito unico dei liberali entro le europee del 2024”

(Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 “Non c’è soltanto Azione e Italia Viva, vorrei che fosse chiaro che sappiamo che non ci siamo solo noi. Ringrazio Calenda per la paziente opera di tessitura. E’ un percorso, non una magia. Sarei felice che ci sia anche +Europa all’interno, così come un pezzetto di mondo popolare. Il partito unico non ha una possibile alternativa, ci sarà entro le europee del 2024”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo all’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa” che si è tenuto a Milano / Facebook Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev